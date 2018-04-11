Боевики планируют принудительное привлечение школьников к изучению враждебной идеологии - разведка

"В частности, под видом т.н. "Военно-патриотического воспитания молодежи" предусматривается принудительное привлечение школьников к занятиям с идеологической, тактической и огневой подготовки", - сказал спикер.

По его словам, согласно распоряжению так называемого "Министерства образования и науки" российской оккупационной администрации на временно оккупированной территории Донецкой области, определены обязательным к изучению предмет "начальная военная и медико-санитарная подготовка".

"Одним из этапов оценки указанных предметов для выпускников будет выполнение упражнений стрельб из стрелкового оружия и нормативов по тактической подготовке. Оценивание оккупанты предусматривают проводить на материально-технической базе соединений и частей российских оккупационных войск", - отметил он.

Как сообщал УНН, разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, которое должно начаться 10 апреля, не состоялось из-постоянный огонь со стороны боевиков позициям Вооруженных сил Украины.