Бойовики півроку не пускають ОБСЄ до селища на кордоні з РФ

"Озброєні чоловіки на блокпості у непідконтрольному уряду смт. Сєдове поблизу кордону з РФ зупинили патруль СММ і відмовили спостерігачам у доступі", - йдеться у повідомленні.

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В ОБСЄ зазначили, що патрулі місії не можуть потрапити у цей населений пункт з квітня 2017 року.

Нагадаємо, за даними щоденного звіту Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ за 23 жовтня 2017 року бойовики в непідконтрольному уряду України мікрорайоні Трудівський Петровського району Донецька обстріляли безпілотник місії.