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Бойовики підсилили свої позиції на маріупольському напрямку

Бойовики підсилили свої позиції на маріупольському напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На маріупольському напрямку ворог підтягнув до фронту важке озброєння та отримав чергову партію боєприпасів. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Кількість ворожих обстрілів значно зросла. Противник підтягнув до фронту важке озброєння та отримав чергову партію боєприпасів. На ділянках фронту Красногорівка — Мар’їнка та Павлопіль — Широкине бойовики випустили по наших позиціях понад 220 мінометних мін, танкових та артилерійських снарядів. Левова частка обстрілів відбулася у другій половині дня, коли бойовики синхронно почали обстрілювати наші позиції по всьому фронту. Українські війська відкривали вогонь у відповідь”, — повідомив він.

Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 43 ворожих обстріли, 19 з них з важкого озброєння.

Українські Національні Новини

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