Бойовики підсилили свої позиції на маріупольському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На маріупольському напрямку ворог підтягнув до фронту важке озброєння та отримав чергову партію боєприпасів. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Кількість ворожих обстрілів значно зросла. Противник підтягнув до фронту важке озброєння та отримав чергову партію боєприпасів. На ділянках фронту Красногорівка — Мар’їнка та Павлопіль — Широкине бойовики випустили по наших позиціях понад 220 мінометних мін, танкових та артилерійських снарядів. Левова частка обстрілів відбулася у другій половині дня, коли бойовики синхронно почали обстрілювати наші позиції по всьому фронту. Українські війська відкривали вогонь у відповідь”, — повідомив він.
Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 43 ворожих обстріли, 19 з них з важкого озброєння.