Боевики усилили свои позиции на мариупольском направлении

"Количество вражеских обстрелов значительно возросло. Противник подтянул к фронту тяжелое вооружение и получил очередную партию боеприпасов. На участках фронта Красногоровка - Марьинка и Павлополь - Широкино боевики выпустили по нашим позициям более 220 минометных мин, танковых и артиллерийских снарядов. Львиная доля обстрелов произошла во второй половине дня, когда боевики синхронно начали обстреливать наши позиции по всему фронту. Украинские войска открывали огонь", - сообщил он.

Всего за прошедшие сутки на мариупольском направлении произошло 43 вражеских обстрела, 19 из них из тяжелого вооружения.