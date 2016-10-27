Боевики усилили свои позиции на мариупольском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. На мариупольском направлении враг подтянул к фронту тяжелое вооружение и получил очередную партию боеприпасов. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"Количество вражеских обстрелов значительно возросло. Противник подтянул к фронту тяжелое вооружение и получил очередную партию боеприпасов. На участках фронта Красногоровка - Марьинка и Павлополь - Широкино боевики выпустили по нашим позициям более 220 минометных мин, танковых и артиллерийских снарядов. Львиная доля обстрелов произошла во второй половине дня, когда боевики синхронно начали обстреливать наши позиции по всему фронту. Украинские войска открывали огонь", - сообщил он.
Всего за прошедшие сутки на мариупольском направлении произошло 43 вражеских обстрела, 19 из них из тяжелого вооружения.