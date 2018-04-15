Бойовики передали українській стороні тіло загиблого 8 квітня військового
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Російсько-окупаційні формування сьогодні передали українській стороні тіло загиблого 8 квітня військовослужбовця. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Сьогодні, 15 квітня, представники російсько-окупаційних військ передали українській стороні тіло загиблого військовослужбовця Збройних Сил України, який зник безвісти 8 квітня під час виконання бойових завдань на лінії розмежування сторін”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, силами пошукової групи “Евакуація-200” тіло загиблого доставлено до місця проведення процедури впізнання та проведення судово-медичної експертизи. Після проведення цих заходів, а також оформлення відповідних документів, тіло загиблого військовослужбовця доправлять до місця поховання.
Як повідомляв УНН, бойовики минулої доби 52 рази обстріляли українські позиції.