Боевики передали украинской стороне тело погибшего 8 апреля военного

"Сегодня, 15 апреля, представители российско-оккупационных войск передали украинской стороне тело погибшего военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который исчез без вести 8 апреля во время выполнения боевых задач на линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Как отмечается, силами поисковой группы "Эвакуация-200" тело погибшего доставлено к месту проведения процедуры опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы. После проведения этих мероприятий, а также оформления соответствующих документов, тело погибшего военнослужащего доставят к месту захоронения.

Как сообщал УНН, боевики прошедшие сутки 52 раза обстреляли украинские позиции.