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Бойовики передали українській стороні тіла двох військових, які загинули в боях за Донецький аеропорт

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні бойовики передали українській стороні тіла двох військовослужбовців, які загинули в боях за Донецький аеропорт, наразі тіла перевезено у Дніпро. Про це в ефірі “112 Україна” повідомив начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України полковник Олексій Ноздрачов, передає УНН.

Бойовики передали українській стороні тіла двох військових, які загинули в боях за Донецький аеропорт

“На сьогодні тіла перевезено у Дніпро і буде передано правоохоронним органам і відповідному бюро судово-медичної експертизи. За нашою інформацією, це тіла загиблих, які під час оборони Донецького аеропорту загинули при виконанні завдань і були поховані як невідомі в місті Донецьк”, — сказав полковник.

Також О.Ноздрачов повідомив, що про передачу тіл українська сторона домовлялася з бойовиками близько двох тижнів.

Як повідомляв УНН, Міноборони планує забрати тіла українських військових загиблих в боях за Донецький аеропорт до кінця тижня.

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