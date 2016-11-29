Бойовики передали українській стороні тіла двох військових, які загинули в боях за Донецький аеропорт
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні бойовики передали українській стороні тіла двох військовослужбовців, які загинули в боях за Донецький аеропорт, наразі тіла перевезено у Дніпро. Про це в ефірі “112 Україна” повідомив начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України полковник Олексій Ноздрачов, передає УНН.
“На сьогодні тіла перевезено у Дніпро і буде передано правоохоронним органам і відповідному бюро судово-медичної експертизи. За нашою інформацією, це тіла загиблих, які під час оборони Донецького аеропорту загинули при виконанні завдань і були поховані як невідомі в місті Донецьк”, — сказав полковник.
Також О.Ноздрачов повідомив, що про передачу тіл українська сторона домовлялася з бойовиками близько двох тижнів.
Як повідомляв УНН, Міноборони планує забрати тіла українських військових загиблих в боях за Донецький аеропорт до кінця тижня.