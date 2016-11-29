Боевики передали украинской стороне тела двух военных, погибших в боях за Донецкий аэропорт
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня боевики передали украинской стороне тела двух военнослужащих, погибших в боях за Донецкий аэропорт, тела перевезли в Днепр. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев, передает УНН.
"На сегодняшний день тела перевезли в Днепр и передадут правоохранительным органам и соответствующему бюро судебно-медицинской экспертизы. По нашей информации, это тела погибших, которые во время обороны Донецкого аэропорта погибли при выполнении заданий и были похоронены как неизвестные в городе Донецк", - сказал полковник.
Также А.Ноздрачев сообщил, что о передаче тел украинская сторона договаривалась с боевиками около двух недель.
Как сообщал УНН, Минобороны планирует забрать тела украинских военных, погибших в боях за Донецкий аэропорт до конца недели.