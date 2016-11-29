Боевики передали украинской стороне тела двух военных, погибших в боях за Донецкий аэропорт

"На сегодняшний день тела перевезли в Днепр и передадут правоохранительным органам и соответствующему бюро судебно-медицинской экспертизы. По нашей информации, это тела погибших, которые во время обороны Донецкого аэропорта погибли при выполнении заданий и были похоронены как неизвестные в городе Донецк", - сказал полковник.

Также А.Ноздрачев сообщил, что о передаче тел украинская сторона договаривалась с боевиками около двух недель.

Как сообщал УНН, Минобороны планирует забрать тела украинских военных, погибших в боях за Донецкий аэропорт до конца недели.