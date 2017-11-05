Бойовики обстріляли з важкого озброєння позиції ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Незаконні озброєнні формування ОРДО обстріляли позиції українських військовослужбовців у зоні проведення АТО неподалік від Водяного, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“З ранку 5 листопада поточного року, НЗФ ОРДО здійснили провокаційні обстріли з БМП-2, СПГ і великокаліберних кулеметів, а також із заборонених Мінськими домовленостями озброєння — з мінометів калібру 120 та 82 міліметрів позицій підрозділів Збройних Сил України в АТО, розташованих на околиці населеного пункту Водяне поблизу Маріуполя”, — повідомили у штабі.
Зазначається, що українська сторона не відкривала вогонь у відповідь на провокаційні ворожі обстріли.
Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 25 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець отримав бойову травму.