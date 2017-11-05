Бойовики обстріляли з важкого озброєння позиції ЗСУ

“З ранку 5 листопада поточного року, НЗФ ОРДО здійснили провокаційні обстріли з БМП-2, СПГ і великокаліберних кулеметів, а також із заборонених Мінськими домовленостями озброєння — з мінометів калібру 120 та 82 міліметрів позицій підрозділів Збройних Сил України в АТО, розташованих на околиці населеного пункту Водяне поблизу Маріуполя”, — повідомили у штабі.

Зазначається, що українська сторона не відкривала вогонь у відповідь на провокаційні ворожі обстріли.

Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 25 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець отримав бойову травму.