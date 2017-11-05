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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 36315 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 104374 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 95485 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102203 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101964 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 82261 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102540 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101614 просмотра

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Боевики обстреляли из тяжелого вооружения позиции ВСУ

Боевики обстреляли из тяжелого вооружения позиции ВСУ

Киев  •  УНН

 • 11197 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Незаконные вооружении формирования ОРДО обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения АТО неподалеку от Водяного, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"С утра 5 ноября текущего года, НЗФ ОРДО осуществили провокационные обстрелы с БМП-2, СПГ и крупнокалиберных пулеметов, а также из запрещенных минского договоренностями вооружение - из минометов калибра 120 и 82 миллиметров позиций подразделений Вооруженных Сил Украины в АТО, расположенных на окраине населенного пункта Водяное вблизи Мариуполя", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинская сторона не открывала огонь на провокационные враждебные обстрелы.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 25 раз обстреляли позиции ВСУ . В результате боевых действий один военнослужащий получил боевую травму.

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