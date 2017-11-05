Боевики обстреляли из тяжелого вооружения позиции ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Незаконные вооружении формирования ОРДО обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения АТО неподалеку от Водяного, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"С утра 5 ноября текущего года, НЗФ ОРДО осуществили провокационные обстрелы с БМП-2, СПГ и крупнокалиберных пулеметов, а также из запрещенных минского договоренностями вооружение - из минометов калибра 120 и 82 миллиметров позиций подразделений Вооруженных Сил Украины в АТО, расположенных на окраине населенного пункта Водяное вблизи Мариуполя", - сообщили в штабе.
Отмечается, что украинская сторона не открывала огонь на провокационные враждебные обстрелы.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 25 раз обстреляли позиции ВСУ . В результате боевых действий один военнослужащий получил боевую травму.