Бойовики ОРДЛО продовжують обстрілювати ЗСУ та населені пункти - СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Українська сторона Спільного центру контролю і координації (СЦКК) констатує, що бойовики ОРДЛО продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України та мирні населені пункти уздовж лінії розмежування, передає УНН з посиланням на прес-центр АТО.
“Залишається напруженою обстановка в районі населеного пункту Авдіївка. Протягом доби противником застосовані 7 снарядів калібру 125 мм, 6 мін калібру 120 мм, 8 мін калібру 82 мм, а також РПГ і всі типи стрілецької зброї,” — йдеться в повідомленні.
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“З 14.57 до 15.15 НВФ ОРДО був здійснений обстріл житлового кварталу населеного пункту Авдіївка з застосуванням танкових снарядів і СПГ. Внаслідок такого обстрілу зруйнований один будинок і поранена одна жінка, яка була евакуйована в лікарню для надання кваліфікованої допомоги,” — додали в штабі АТО.
Зазначають, що подібні злочини НВФ ОРДО свідчать про цілеспрямовані дії по подальшому загостренню конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідоме невиконання Мінських домовленостей.
Як повідомляв УНН, у Красногорівці бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових та житлові квартали.