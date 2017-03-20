Боевики ОРДЛО продолжают обстреливать ВСУ и населенные пункты - СЦКК

"Остается напряженной обстановка в районе населенного пункта Авдеевка. В течение суток противником применены 7 снарядов калибра 125 мм, 6 мин калибра 120 мм, 8 мин калибра 82 мм, а также РПГ и все типы стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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"С 14.57 до 15.15 НПФ ОРДО был осуществлен обстрел жилого квартала населенного пункта Авдеевка с применением танковых снарядов и СПГ. Вследствие такого обстрела разрушен один дом и ранен один женщина, которая была эвакуирована в больницу для оказания квалифицированной помощи ", - добавили в штабе АТО.

Отмечают, что подобные преступления НПФ ОРДО свидетельствуют о целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей.

Как сообщал УНН, в Красногоровке боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных и жилые кварталы.