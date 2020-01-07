Бойовики один раз порушили режим тиші в зоні ООС на Донбасі

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КИЇВ. 7 січня. УНН. З початку доби російсько-окупаційні війська здійснили один обстріл позицій українських військових. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Сьогодні, 7 січня, станом на 12:00, за наявною на цей час інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили 1 обстріл позицій Українських героїв. З 09:10 ранку від села Новоласпа окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння по нашим оборонцям Василівки", - повідомив Гуцуляк.

За його словами, бойових втрат внаслідок цього порушення режиму тиші окупантами немає.

Нагадаємо, 6 січня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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