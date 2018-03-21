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Бойовики обстрілюють район Станиці Луганської для зриву розведення військ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Бойовики продовжують порушувати режим тиші на ділянці, де планується розведення сил і засобів сторін у районі населеного пункту Станиця Луганська, передає УНН з посиланням на прес-службу АТО.

"Бойовики збройних формувань РФ продовжують порушувати режим тиші на ділянці, де планується розведення сил і засобів сторін у районі населеного пункту Станиця Луганська. Тут вчора близько 19.25 проросійські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціям Збройних Сил України," - йдеться в повідомленні.

Зазначили, що про обстріл українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.

"Як і попередній обстріл позицій неподалік Станиці Луганської, що був задокументований 15 березня, так і нинішній свідчать про небажання ватажків окупаційної адміністрації РФ залишати утримувані позиції," - додали в АТО.

Також у АТО повідомили, що підрозділи Збройних Сил України готові до відведення своїх сил і засобів на ділянці розведення в районі селища Станиця Луганська у дзеркальному варіанті, за умови неухильного виконання вимог Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, минулої доби у зоні АТО один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення, ще один отримав бойове травмування.

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