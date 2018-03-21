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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Боевики обстреливают район Станицы Луганской для срыва разведения войск

Боевики обстреливают район Станицы Луганской для срыва разведения войск

Киев  •  УНН

 • 7592 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Боевики продолжают нарушать режим тишины на участке, где планируется разведение сил и средств сторон в районе населенного пункта Станица Луганская, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АТО.

"Боевики вооруженных формирований РФ продолжают нарушать режим тишины на участке, где планируется разведение сил и средств сторон в районе населенного пункта Станица Луганская. Здесь вчера около 19.25 пророссийские наемники открыли огонь из стрелкового оружия по позициям Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Отметили, что об обстреле украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

"Как и предыдущий обстрел позиций неподалеку Станицы Луганской, который был задокументирован 15 марта, так и нынешний свидетельствуют о нежелании главарей оккупационной администрации РФ оставлять удерживаемые позиции", - добавили в АТО.

Также в АТО сообщили, что подразделения Вооруженных Сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка Станица Луганская в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы.

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО один военнослужащий ВСУ получил ранение, еще один получил боевое травмирования.

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