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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Бойовики обстрілювали Авдіївку впродовж минулої доби - Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Бойовики обстрілювали Авдіївку впродовж минулої доби. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

Бойовики обстрілювали Авдіївку впродовж минулої доби - Міноборони

“Продовжується протистояння під Авдіївкою, де російсько-окупаційні війська відкривали вогонь проти сил АТО впродовж усієї минулої доби. Найбільш активним ворог був по обіді, коли після епізодичного застосування мінометів, вистрілив з танку з південно-західного напрямку, а також після заходу сонці, ворог знову почав обстрілювати наші опорні пункти з використанням мінометів. І надвечір в районі Донецького аеропорту відкривали вогонь ворожі снайпер. І також банд формування застосовували бронетехніку, гранатомети та періодично міномети проти сил АТО”, — повідомив О.Мотузяник.

За минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано 13 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, в 10 випадках — з використанням важкого озброєння.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО дев’ятеро військовослужбовців отримали поранення.

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