Бойовики обстрілювали Авдіївку впродовж минулої доби - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Бойовики обстрілювали Авдіївку впродовж минулої доби. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Продовжується протистояння під Авдіївкою, де російсько-окупаційні війська відкривали вогонь проти сил АТО впродовж усієї минулої доби. Найбільш активним ворог був по обіді, коли після епізодичного застосування мінометів, вистрілив з танку з південно-західного напрямку, а також після заходу сонці, ворог знову почав обстрілювати наші опорні пункти з використанням мінометів. І надвечір в районі Донецького аеропорту відкривали вогонь ворожі снайпер. І також банд формування застосовували бронетехніку, гранатомети та періодично міномети проти сил АТО”, — повідомив О.Мотузяник.
За минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано 13 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, в 10 випадках — з використанням важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО дев’ятеро військовослужбовців отримали поранення.