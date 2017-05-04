Боевики обстреливали Авдеевку в течении минувших суток - Минобороны

"Продолжается противостояние под Авдеевка, где российско-оккупационные войска открывали огонь против сил АТО в течении минувших суток. Наиболее активным враг был после обеда, когда после эпизодического применения минометов, выстрелил из танка с юго-западного направления, а также после захода солнце, враг снова начал обстреливать наши опорные пункты с использованием минометов. И вечером в районе Донецкого аэропорта открывали огонь вражеских снайпер. И также банд формирования применяли бронетехнику, гранатометы и периодически минометы против сил АТО", - сообщил А.Мотузяник.

За минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 13 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, в 10 случаях - с использованием тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО девять военнослужащих получили ранения.