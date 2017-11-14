Бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки

Так, 13 листопада поточного року з близько 18.00 під час обстрілу позицій підрозділів сил АТО за напрямком Трудівський — Мар’їнка під мінометний вогонь, який вели НЗФ ОРДО, потрапили житлові будинки населеного пункту Мар’їнка.

“Будинки місцевих мешканців були обстріляні НЗФ ОРДО із забороненого Мінськими домовленостями озброєння — мінометами калібру 82 мм. Боєприпаси влучили у район житлових будинків по вулиці Петра Карпова, 36а та Молодіжна, 29. Внаслідок зазначених обстрілів НЗФ ОРДО пошкоджені ганок, вікна та стіни житлового будинку, а також дах господарчої будівлі”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Минулої доби в зоні АТО двоє українських захисників зазнали поранень

Крім того, у зоні проведення АТО на донецькому напрямку бойовики застосували весь спектр піхотного озброєння застосувавши при цьому також гранатомети, озброєння БМП та стрілецьку зброю. Внаслідок бойових дій один український військовослужбовець зазнав поранення.

Загалом ворог 6 разів обстріляв опорні пункти українських військ. У половині випадків противник застосовував міномети різних калібрів. Зазначається, що українська сторона відкривала вогонь у відповідь “майже на кожен обстріл”.

“У результаті ворожих обстрілів один український воїн зазнав поранення. Йому була надана невідкладна медична допомога, після чого він був оперативно доставлений до військової медичної установи. Загрози його життю не має”, — зазначили у прес-службі штабу АТО.