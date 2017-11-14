Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки

Так, 13 ноября текущего года из около 18.00 во время обстрела позиций подразделений сил АТО по направлению Трудовская - Марьинка под минометный огонь, который вели НЗФ ОРДО, попали жилые дома населенного пункта Марьинка.

"Дома местных жителей были обстреляны НЗФ ОРДО с запрещенного минского договоренностями вооружение - минометами калибра 82 мм. Боеприпасы попали в район жилых домов по улице Петра Карпова, 36а и Молодежная, 29. Вследствие указанных обстрелов НЗФ ОРДО поврежденные крыльцо, окна и стены жилого дома, а также крыша хозяйственной постройки", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в зоне проведения АТО на донецком направлении боевики применили весь спектр пехотного вооружения применив при этом также гранатометы, вооружения БМП и стрелковое оружие. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранение.

В общем враг 6 раз обстрелял опорные пункты украинских войск. В половине случаев противник применял минометы различных калибров. Отмечается, что украинская сторона открывала огонь в ответ "почти на каждый обстрел".

"В результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранение. Ему была оказана неотложная медицинская помощь, после чего он был оперативно доставлен в военное медицинское учреждения. Угрозы его жизни нет", - отметили в пресс-службе штаба АТО.