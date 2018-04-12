Бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Минулої доби бойовики на Донбасі обстріляли житлові квартали Авдіївки. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Минулої доби, вночі окупанти обстріляли житлові квартали старої Авдіївки. Як повідомлялось в результаті влучення декількох мінометних мін, пошкоджено житло та технічна споруда по вулиці Лермонтова. На щастя, внаслідок обстрілів, місцеві мешканці не постраждали", - повідомив Гуцуляк.
Факт обстрілу був зафіксований правоохоронцями та офіцерами СЦКК, відкрито кримінальне провадження за статтею "тероризм".
Як повідомляв УНН, минулої доби зафіксовано 38 обстрілів з боку незаконних збройних формувань, жоден український військовий не постраждав.