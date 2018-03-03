Бойовики обстріляли Зайцеве з великокаліберних кулеметів - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. За повідомленням штабу АТО, російсько-окупаційні війська обстріляли з великокаліберних кулеметів населений пункт Зайцеве. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"Вогонь вівся трасуючими кулями, внаслідок чого загорівся дерев’яний дах приватного помешкання. На щастя, ніхто із цивільних осіб не постраждав", - сказав Д.Гуцуляк.
За його словами, у результаті ворожого обстрілу вщент згоріла літня кухня. Лише завдяки рятувальникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Бахмут, які вчасно прибули на місце пожежі, полум’я не перекинулося на житлову будівлю.
Нагадаємо, сьогодні ремонтні служби відновили енергопостачання Донецької фільтрувальної станції, яке було перервано через обстріли бойовиків вчора.