Боевики обстреляли Зайцево из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. По сообщению штаба АТО, российско-оккупационные войска обстреляли из крупнокалиберных пулеметов населенный пункт Зайцево. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"Огонь велся трассирующими пулями, в результате чего загорелась деревянная крыша частного дома. К счастью, никто из гражданских лиц не пострадал", - сказал Д.Гуцуляк.
По его словам, в результате вражеского обстрела полностью сгорела летняя кухня. Только благодаря спасателям Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Бахмут, которые вовремя прибыли на место пожара, пламя не перекинулось на жилое здание.
Напомним, сегодня ремонтные службы восстановили энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции, которое было прервано из-за обстрелов боевиков вчера.