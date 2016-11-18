Бойовики обстріляли з мінометів низку позицій на маріупольському напрямку – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Бойовики, застосовуючи міномети різного калібру, обстріляли низку позицій ЗСУ на маріупольському напрямку, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони вели вогонь по наших позиціях в районі Водяного, Новотроїцького, Широкиного, Талаківки і Пвлополя. В районі Широкиного та Березового також вогонь вели БТРи. По Широкиному декілька разів стріляв танк", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, з початку доби бойовики 26 разів обстріляли сили АТО.