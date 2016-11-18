Боевики обстреляли из минометов ряд позиций на мариупольском направлении - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Боевики, применяя минометы различного калибра, обстреляли ряд позиций ВСУ на мариупольском направлении, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"На Мариупольском направлении из минометов различных калибров они вели огонь по нашим позициям в районе Водяного, Новотроицкого, Широкино, Талаковка и Павлополя. В районе Широкино и Березовой также огонь вели БТРы. По Широкино несколько раз стрелял танк", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, с начала суток боевики 26 раз обстреляли силы АТО .