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Бойовики обстріляли з БМП позиції українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. З початку доби російсько-терористичні угруповання здійснили один обстріл позицій українських військових із стрілецької зброї та БМП. Про це сьогодні на брифінгу у Київі повідомив речник Міністерство оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

“З опівночі, станом на 12:00, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму тиші. Поблизу хутора Вільний окупанти застосували піхотне озброєння та вели обстріл з БМП”, — сказав Гуцуляк.

Він зазначив, що обстановка в районі відсічі та стримування збройної агресії Росії на території Донецької та Луганської областей є контрольованою підрозділами Об’єднаних сил.

Нагадаємо, у зоні проведення операції Об’єднаних сил, у Кримському Луганської області, загинув майор Збройних сил України, начальник розвідки 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону Віталій Кузнєцов.

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