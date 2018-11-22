Боевики обстреляли из БМП позиции украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. С начала суток российско-террористические группировки совершили один обстрел позиций украинских военных из стрелкового оружия и БМП. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерство обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"Начиная с полуночи, по состоянию на 12:00, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима тишины. Вблизи хутора Вольный оккупанты применили пехотное вооружение и вели обстрел из БМП", - сказал Гуцуляк.
Он отметил, что обстановка на территории Донецкой и Луганской областей контролируема подразделениями Объединенных сил.
Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил, в Крымском Луганской области, погиб майор Вооруженных сил Украины, начальник разведки 8-го отдельного горно-штурмового батальона Виталий Кузнецов.