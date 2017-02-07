Бойовики обстріляли з артилерії та мінометів позиції сил АТО у Широкиному
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Бойова активність бойовиків минулої доби на маріупольському напрямку змістилась на південь, у Широкиному та Лебединському було здійснено артилерійсько-мінометний обстріл. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Бойова активність ворога минулої доби змістилася на південь. Так, о пів на сьому ранку бандформування розпочали масований артилерійсько-мінометний обстріл наших позицій у Широкиному та сусідньому з ним Лебединському і припинили за 2 години. На цих же рубежах ворог залучав танки. Другий, менш потужний, ворожий обстріл сил АТО на цій же ділянці фронту відбувся вже ввечері. Аналогічно ранковому обстрілу, бандформування застосовували гармати та мінометні установки”, — повідомив він.
Крім цього, противник порушував режим тиші у Водяному, Гнутовому, Павлополі, Богданівці, Новотроїцькому та Мар’їнці. Міномети використовувалися рідко. Абсолютна більшість випадків порушення тиші була з використанням стрілецької зброї.
Вперше за довгі тижні вчорашня кількість обстрілів на маріупольському напрямку була зіставна з іншими двома напрямками, всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 24 ворожих обстріли, третина яких — з важкого озброєння.
Нагадаємо, за словами голови Донецької військово-цивільної адміністрації, ніч в Авдіївці пройшла відносно спокійно.