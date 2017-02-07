Боевики обстреляли из артиллерии и минометов позиции сил АТО в Широкино

"Боевая активность врага за прошедшие сутки сместилась на юг. Так, в половине седьмого утра бандформирования начали массированный артиллерийско-минометный обстрел наших позиций в Широкино и соседнем с ним Лебединском и прекратили через 2часа. На этих же рубежах враг привлекал танки. Второй, менее мощный, враждебный обстрел сил АТО на этом же участке фронта состоялся уже вечером. Аналогично утреннему обстрелу, бандформирования применяли орудия и минометные установки ", - сообщил он.

Кроме этого, противник нарушал режим тишины в Водяное, Гнутово, Павлополь, Богдановка, Новотроицком и Марьинке. Минометы использовались редко. Абсолютное большинство случаев нарушения тишины была с использованием стрелкового оружия.

Впервые за долгие недели вчерашнее количество обстрелов на мариупольском направлении было сопоставимо с другими двумя направлениями, всего за минувшие сутки на мариупольском направлении состоялось 24 вражеских обстрела, треть которых - из тяжелого вооружения.

Напомним, по словам председателя Донецкой военно-гражданской администрации, ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно .