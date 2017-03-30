Бойовики обстріляли українські позиції біля Авдіївки: двоє осіб загинули, 11 - поранено

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Внаслідок обстрілу позицій однієї з окремих механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку поблизу населеного пункту Авдіївка, загинули два військовослужбовці. Про це УНН повідомили у прес-центрі АТО.

Як повідомили у прес-службі, обстріл позицій на даному напрямку вівся з важкого забороненого озброєння: танку, мінометів калібру 120мм та 82мм.

"Ситуація в районі проведення АТО залишається складною. У вечірній час значно зросла інтенсивність обстрілів по всій лінії розмежування. Внаслідок боїв 9 військовослужбовців отримали поранення, ще двоє – бойові травми. Відкриваючи вогонь у відповідь наші захисники давали гідну відсіч ворогу", - йдеться у повдіомленні.

За інформацією прес-центру, втрати російсько-окупаційних військ з’ясовуються.

Як повідомляв УНН, 29 березня внаслідок бойових дій загинуло двоє українських військовослужбовців, ще троє отримали поранення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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