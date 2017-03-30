Боевики обстреляли украинские позиции у Авдеевки: два человека погибли, 11 - ранены

Как сообщили в пресс-службе, обстрел позиций на данном направлении вели из тяжелого запрещенного вооружения: танков, минометов калибра 120 мм и 82мм.

"Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. В вечернее время значительно возросла интенсивность обстрелов по всей линии разграничения. Вследствие боев 9 военнослужащих получили ранения, еще двое - боевые травмы. Открывая огонь наши защитники давали достойный отпор врагу", - говорится в сообщении.

По информации пресс-центра, потери русско-оккупационных войск выясняются.

Как сообщал УНН, 29 марта в результате боевых действий погибли два украинских военнослужащих, еще трое получили ранения.