Боевики обстреляли украинские позиции у Авдеевки: два человека погибли, 11 - ранены

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42180 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102762 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157425 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116904 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116810 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112748 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104422 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107108 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103601 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153855 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев  •  УНН

 • 12174 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В результате обстрела позиций одной из отдельных механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении вблизи населенного пункта Авдеевка, погибли два военнослужащих. Об этом сообщили УНН в пресс-центре АТО.

Как сообщили в пресс-службе, обстрел позиций на данном направлении вели из тяжелого запрещенного вооружения: танков, минометов калибра 120 мм и 82мм.

"Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. В вечернее время значительно возросла интенсивность обстрелов по всей линии разграничения. Вследствие боев 9 военнослужащих получили ранения, еще двое - боевые травмы. Открывая огонь наши защитники давали достойный отпор врагу", - говорится в сообщении.

По информации пресс-центра, потери русско-оккупационных войск выясняются.

Как сообщал УНН, 29 марта в результате боевых действий погибли два украинских военнослужащих, еще трое получили ранения.

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