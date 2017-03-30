Бойовики обстріляли сили АТО з важкого озброєння у Попаснянському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Всього вчора на луганському напрямку було 15 ворожих обстрілів, вісім з важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“У Станично-Луганському районі противник ввечері здійснив два обстріли, зокрема в селищі Валуйське та в райцентрі. Важке озброєння при цьому не було застосовано. Новоайдарський район після 18 години різко загострилася обстановка в Кримському. Там ворог організував чотири обстріли. При чому всі вони з використанням мінометів.При цьому було випущено 40 мінометних боєприпасів. Крім того, окупанти застосовували бронітехніку”, — повідомив О.Мотузяник.
Також він повідомив, що в Попаснянському районі традиційно ситуація найскладніша. Між 18 та 22 годинами вечора російсько-окупаційні війська обстріляли з важкого озброєння одразу декілька українських опорних пунктів.
“При цьому вони застосовували міномети калібром 120 міліметрів та гармати 122-х ТТ та 152 міліметрової артилерії. Крім того, вогонь вівся з танку”, — сказав він.
За його словами, всього вчора на луганському напрямку було 15 ворожих обстрілів, вісім з важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, за минулу добу внаслідок бойових дій загинуло двоє українських військовослужбовців, ще троє отримали поранення.