Боевики обстреляли силы АТО из тяжелого вооружения в Попаснянском районе

“В Станично-Луганском районе противник вечером совершил два обстрелы, в частности в поселке Валуйское и в райцентре. Тяжелое вооружение при этом не были применены. Новоайдарский район после 18 часов резко обострилась обстановка в Крымском. Там враг организовал четыре обстрелы. Причем все они с использованием минометов. При этом было выпущено 40 минометных боеприпасов. Кроме того, оккупанты применяли бронетехники”, — сообщил О.Мотузяник.

Также он сообщил, что в Попаснянском районе традиционно ситуация сложная. Между 18 и 22 часами вечера российско-оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения сразу несколько украинских опорных пунктов.

“При этом они применяли минометы калибром 120 миллиметров и пушки 122-х ТТ и 152 миллиметровой артиллерии. Кроме того, огонь велся из танка”, — сказал он.

По его словам, всего вчера на луганском направлении было 15 вражеских обстрелов, восемь из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в результате боевых действий погибло двое украинских военнослужащих, еще трое получили ранения.