Боевики обстреляли силы АТО из тяжелого вооружения в Попаснянском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Всего вчера на луганском направлении было 15 вражеских обстрелов, восемь из тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
“В Станично-Луганском районе противник вечером совершил два обстрелы, в частности в поселке Валуйское и в райцентре. Тяжелое вооружение при этом не были применены. Новоайдарский район после 18 часов резко обострилась обстановка в Крымском. Там враг организовал четыре обстрелы. Причем все они с использованием минометов. При этом было выпущено 40 минометных боеприпасов. Кроме того, оккупанты применяли бронетехники”, — сообщил О.Мотузяник.
Также он сообщил, что в Попаснянском районе традиционно ситуация сложная. Между 18 и 22 часами вечера российско-оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения сразу несколько украинских опорных пунктов.
“При этом они применяли минометы калибром 120 миллиметров и пушки 122-х ТТ и 152 миллиметровой артиллерии. Кроме того, огонь велся из танка”, — сказал он.
По его словам, всего вчера на луганском направлении было 15 вражеских обстрелов, восемь из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в результате боевых действий погибло двое украинских военнослужащих, еще трое получили ранения.