Бойовики обстріляли сили АТО відразу після відбуття спостерігачів ОБСЄ - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Бойовики обстріляли сили АТО в районі Сентянівка відразу після відбуття спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
“Російським окупаційним командуванням з метою уникнення фіксації порушень запроваджено систему оповіщення про місцезнаходження та пересування спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. 16 березня ц.р. артилерійським підрозділом 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го АК (Луганськ) ЗС РФ здійснено обстріл сил АТО з позиції в районі Сентянівка відразу після отримання інформації про відбуття представників СММ до іншого району”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що бойовики продовжують використовувати цивільні об’єкти для прикриття своєї злочинної діяльності.
“На території загальноосвітньої школи н.п.Спартак обладнано склад боєприпасів для мінометів та артилерійських систем”, — повідомляє розвідка.
Нагадаємо, учора, 16 березня, у Луганську було здійснено спробу замаху на військового комісара “ЛНР” полковника І.Маршубу.