Боевики обстреляли силы АТО сразу после отбытия наблюдателей ОБСЕ - разведка

"Российским оккупационным командованием во избежание фиксации нарушений введена система оповещения о местонахождении и передвижении наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 16 марта т.г. артиллерийским подразделением 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го АК (Луганск) ВС РФ был осуществлен обстрел сил АТО с позиции в районе Сентяновки сразу после получения информации об отбытии представителей СММ в другой район", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что боевики продолжают использовать гражданские объекты для прикрытия своей преступной деятельности.

"На территории общеобразовательной школы н.п. Спартак оборудован склад боеприпасов для минометов и артиллерийских систем", - сообщает разведка.

Напомним, вчера, 16 марта, в Луганске совершили попытку покушения на военного комиссара "ЛНР" полковника И.Маршубу.