Боевики обстреляли силы АТО сразу после отбытия наблюдателей ОБСЕ - разведка

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118351 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177313 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129571 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124589 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117133 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106475 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107516 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103905 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Боевики обстреляли силы АТО сразу после отбытия наблюдателей ОБСЕ - разведка

Боевики обстреляли силы АТО сразу после отбытия наблюдателей ОБСЕ - разведка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Боевики обстреляли силы АТО в районе Сентяновки сразу после отбытия наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

"Российским оккупационным командованием во избежание фиксации нарушений введена система оповещения о местонахождении и передвижении наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 16 марта т.г. артиллерийским подразделением 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го АК (Луганск) ВС РФ был осуществлен обстрел сил АТО с позиции в районе Сентяновки сразу после получения информации об отбытии представителей СММ в другой район", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что боевики продолжают использовать гражданские объекты для прикрытия своей преступной деятельности.

"На территории общеобразовательной школы н.п. Спартак оборудован склад боеприпасов для минометов и артиллерийских систем", - сообщает разведка.

Напомним, вчера, 16 марта, в Луганске совершили попытку покушения на военного комиссара "ЛНР" полковника И.Маршубу.

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