Бойовики обстріляли Широкине з "Градів" – штаб АТО

“На маріупольському напрямку найгарячіше було поблизу Широкиного, захисників якого російсько-окупаційні підрозділи спочатку обстрілювали з кулеметів, гранатометів та зенітних установок. Потім вдарили з танку та РСЗВ "Град-П“. Позиції поблизу Водяного ворог обстрілював з міномету 82мм калібру, під Красногорівкою та Гнутовим застосовував гранатомети та великокаліберні кулемети”, — йдеться в повідомленні.

На донецькому напрямку найбільшу активність ворог виявляв під Авдіївкою, Зайцевим, Луганським, Новгородським та шахтою Бутівка. Тут, по українським захисникам противник вів вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82мм. Крім того, по захисникам Авдіївки застосував міномети калібру 120мм.

На луганському напрямку по опорних пунктах під Новозванівкою, Кримським та Катеринівкою ворог вів вогонь з кулеметів та гранатометів.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинув один український військовослужбовець.