Боевики обстреляли Широкино из "Градов" - штаб АТО

"На мариупольском направлении горячее всего было вблизи Широкино, защитников которого российско-оккупационные войска сначала обстреливали из пулеметов, гранатометов и зенитных установок. Затем последовали выстрелы из танка и РСЗО "Град-П". Позиции вблизи Водяного враг обстреливал из миномета 82 мм калибра, под Красногоровкой и Гнутово применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении.

На донецком направлении наибольшую активность враг проявлял под Авдеевкой, Зайцево, Луганским, Новгородским и шахтой Бутовка. Здесь, по украинским защитникам противник вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм. Кроме того, по защитникам Авдеевки применил минометы калибра 120 мм.

На луганском направлении по опорным пунктам под Новозвановкой, Крымским и Екатериновкой враг вел огонь из пулеметов и гранатометов.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий.