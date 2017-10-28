Бойовики обстріляли Широкине
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вчора, 27 жовтня, НЗФ ОРДО обстріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів позиції підрозділів Збройних Сил України в АТО, розташовані на околиці селища Широкине поблизу Маріуполя, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
"Внаслідок обстрілів постраждали будівлі мирних мешканців цього населеного пункту," - повідомили в штабі.
Українська сторона СЦКК наголосила, що "обстріли мирних населених пунктів із забороненої зброї та намагання звинуватити в цьому ЗСУ, свідчать про зацікавленість керівництва ОРДО у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей".
Як повідомляв УНН, бойовики 19 разів порушили перемир’я, двоє український військових поранені.