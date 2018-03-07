Бойовики обстріляли позиції ЗСУ: один військовий був поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Протягом сьогоднішнього дня незаконні збройні формування здійснили один обстріл позицій Збройних сил України у зоні АТО, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прес-центру штабу АТО.
“Перемир’я, про яке домовилася Тристороння контактна група, з вини російсько-окупаційних військ у повній мірі не дотримувалося. Від початку доби зафіксовано 1 обстріл позицій наших захисників”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, за інформацією штабу, на донецькому напрямку противник зі стрілецької зброї вів вогонь біля Красногорівки.
“Унаслідок цього обстрілу поранення зазнав військовослужбовець Збройних Сил України”, — зазначили у прес-центрі.
На інших ділянках нашої оборони, додали у штабі АТО, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Наші військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони знаходяться на своїх постах, укріплюють позиції та спостерігають за противником.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовослужбовець Збройних сил України.