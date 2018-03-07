Боевики обстреляли позиции ВСУ: один военный был ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В течение сегодняшнего дня незаконные вооруженные формирования совершили один обстрел позиций Вооруженных сил Украины в зоне АТО, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы пресс-центра штаба АТО.
"Перемирие, о котором договорились Трехсторонняя контактная группа, по вине российско-оккупационных войск в полной мере не соблюдалось. С начала суток зафиксирован 1 обстрел позиций наших защитников", - говорится в сообщении.
В частности, по информации штаба, на донецком направлении противник из стрелкового оружия вел огонь у Красногоровки.
"В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - отметили в пресс-центре.
На других участках нашей обороны, добавили в штабе АТО, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Наши военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины.