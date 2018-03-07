Боевики обстреляли позиции ВСУ: один военный был ранен

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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КИЕВ. 7 марта. УНН. В течение сегодняшнего дня незаконные вооруженные формирования совершили один обстрел позиций Вооруженных сил Украины в зоне АТО, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы пресс-центра штаба АТО.

"Перемирие, о котором договорились Трехсторонняя контактная группа, по вине российско-оккупационных войск в полной мере не соблюдалось. С начала суток зафиксирован 1 обстрел позиций наших защитников", - говорится в сообщении.

В частности, по информации штаба, на донецком направлении противник из стрелкового оружия вел огонь у Красногоровки.

"В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - отметили в пресс-центре.

На других участках нашей обороны, добавили в штабе АТО, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Наши военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

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