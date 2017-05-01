Бойовики обстріляли Мар'їнку із 82-міліметрових мінометів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Бойовики обстріляли Мар'їнку із 82-міліметрових мінометів, під вогонь потрапили околиці населеного пункту та поранені місцеві жителі. Про це повідомила українська сторона СЦКК, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
“Сьогодні ввечері, 1 травня, під час обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Мар’їнка, під вогонь противника потрапили околиці населеного пункту. За попередньою інформацією, поранено двох цивільних осіб, яких з діагнозами осколкові поранення, терміново було доставлено до Курахівської міської лікарні. На даному напрямку підрозділи НЗФ ОРДО застосували 6 мін калібру 82 мм”, — сказано у повідомленні.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань будівель населеного пункту уточнюється.
“Українська сторона засуджує дії НЗФ ОРДО щодо застосування забороненого озброєння по населеними пунктам, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення”, — наголосили у СЦКК.
Як повідомляв УНН, внаслідок обстрілів бойовиків приватного сектора Мар'їнки отримали поранення двоє місцевих жителів.