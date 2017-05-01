Боевики обстреляли Марьинку с 82-миллиметровых минометов

“Сегодня вечером, 1 мая, во время обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта Марьинка, под огонь противника попали окраины населенного пункта. По предварительной информации, ранены двое гражданских лиц, с диагнозами осколочные ранения, они срочно доставлены в Кураховскую городскую больницу. На данном направлении подразделения НЗФ ОРДО применили 6 мин калибра 82 мм”, — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях зданий населенного пункта уточняется.

“Украинская сторона осуждает действия НЗФ ОРДО по применению запрещенного вооружения по населенным пунктам, которое ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения”, — отметили в СЦКК.

Как сообщал УНН, в результате обстрелов боевиков частного сектора Марьинки получили ранения двое местных жителей.