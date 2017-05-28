Бойовики обстріляли лікарню, школу та житлові будинки в Красногорівці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Бойовики з 06.35 і до 9.00 вчергове обстріляли житловий сектор населеного пункту Красногорівка, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Боєприпаси ворога влучили у відділення неврології та швидкої допомоги Красногорівської районної лікарні, пробили дах місцевої школи № 2 по вулиці Нахімова, є загоряння будівлі, пошкодили житлові будинки по вулицях Маяковського, Бєлінського та Грушевського. Троє жінок отримали легкі поранення. В Красногорівці продовжує працювати спостережна група СЦКК, інші наслідки обстрілу з’ясовуються,” — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, впродовж доби, 27 травня, російсько-терористичні бандформування 49 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України.