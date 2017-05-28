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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39425 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики обстреляли больницу, школу и жилые дома в Красногоровке

Киев • УНН

 • 10855 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Боевики из 06.35 и до 9.00 в очередной раз обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка, применив запрещенную минского договоренностями оружие большого калибра. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

Боевики обстреляли больницу, школу и жилые дома в Красногоровке

"Боеприпасы врага попали в отделение неврологии и скорой помощи Красногоровской районной больницы, пробили крышу местной школы № 2 по улице Нахимова, является возгорание здания, повредили жилые дома по улицам Маяковского, Белинского и Грушевского. Три женщины получили легкие ранения. В Красногоровке продолжает работать наблюдательный группа СЦКК, другие последствия обстрела выясняются ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в течение суток, 27 мая, российско-террористические бандформирования 49 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины.

Украинские Национальные Новости

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