Боевики обстреляли больницу, школу и жилые дома в Красногоровке
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Боевики из 06.35 и до 9.00 в очередной раз обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка, применив запрещенную минского договоренностями оружие большого калибра. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Боеприпасы врага попали в отделение неврологии и скорой помощи Красногоровской районной больницы, пробили крышу местной школы № 2 по улице Нахимова, является возгорание здания, повредили жилые дома по улицам Маяковского, Белинского и Грушевского. Три женщины получили легкие ранения. В Красногоровке продолжает работать наблюдательный группа СЦКК, другие последствия обстрела выясняются ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в течение суток, 27 мая, российско-террористические бандформирования 49 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины.