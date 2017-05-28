Боевики обстреляли больницу, школу и жилые дома в Красногоровке

"Боеприпасы врага попали в отделение неврологии и скорой помощи Красногоровской районной больницы, пробили крышу местной школы № 2 по улице Нахимова, является возгорание здания, повредили жилые дома по улицам Маяковского, Белинского и Грушевского. Три женщины получили легкие ранения. В Красногоровке продолжает работать наблюдательный группа СЦКК, другие последствия обстрела выясняются ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в течение суток, 27 мая, российско-террористические бандформирования 49 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины.