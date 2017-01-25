Бойовики обстріляли Красногорівку, чотири снаряди влучили по місту

“Близько 15.00 російсько-окупаційні війська, використовуючи реактивні системи залпового вогню, обстріляли населений пункт Красногорівка. 4 снаряди потрапили безпосередньо по місту і один неподалік”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, з початку доби в зоні АТО поранено одного військового.