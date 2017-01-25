Боевики обстреляли Красногоровку, четыре снаряда попали по городу

"Около 15:00 российско-оккупационные войска, используя реактивные системы залпового огня, обстреляли населенный пункт Красногоровка. 4 снаряда попали непосредственно по городу и один рядом", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, с начала суток в зоне АТО ранен один военный.