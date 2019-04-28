Бойовики обстріляли із гранатометів позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Бойовики від початку доби з гранатометів різних систем обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське в районі відповідальності оперативно тактичного угрупування "Північ", передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
"Від початку доби Збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське в районі відповідальності оперативно тактичного угрупування "Північ", - йдеться у повідомленні.
На ворожі провокації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються, повідомили у прес-центрі ООС.
У повідомленні зазначено, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, у зоні ООС з початку доби зафіксовано один ворожий обстріл.