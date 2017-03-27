Бойовики обстріляли Авдіївку з “Градів”: фото наслідків обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Бойовики обстріляли Авдіївку з “Градів”. Про це кореспонденту УНН повiдомили в ГУНП Донецької області.
“Зараз до поліції надійшла інформація про пошкодження 18 будинків, розташованих в старій частині міста. Постраждалих серед мирних жителів немає. Правоохоронці працюють на місці події”, — йдеться у повідомленні.
Обстріл стався близько 11:30. Снаряди бойовиків, випущені з “Градів”, накрили вогнем стару частину прифронтового міста. В результаті пошкоджено приватні будинки місцевих жителів, розташовані по вул.Колосова, Бєлінського, Добролюбова і Островського. 18 будинків отримали значні пошкодження, деякі з них повністю зруйновані.
У постраждалому районі зараз працюють співробітники поліції, які документують наслідки обстрілу, обходять будинки і з’ясовують, яка допомога потрібна людям.
Цей факт буде кваліфіковано за ч.2 ст.258 “Терористичний акт” Кримінального кодексу України.
Глава Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook опублікував фото наслідків обстрілів житлових кварталів Авдіївки.