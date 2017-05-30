Бойовики обстріляли Авдіївку: одна міна розірвалась біля автобусної зупинки, а інша - біля будинку (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Близько 19:40 російські окупанти обстріляли житлові квартали Авдіївки. Одна міна розірвалась біля автобусної зупинки по вул. Некрасова, а ще одна - біля приватного будинку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, передає УНН.
"Близько 19:40 російські окупанти обстріляли житлові квартали Авдіївки. Одна міна розірвалась біля автобусної зупинки по вул Некрасова. Поранено трьох мешканців. Один із поранених – у важкому стані. Одна міна залетіла в подвір’я приватного будинку", - написав П.Жебрівський.
За його словами, вибухом міни пошкоджено вікна, стіни і дах будинку.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, 23 травня бойовики з "Градів" обстріляли стару частину Авдіївки.