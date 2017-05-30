Боевики обстреляли Авдеевку: одна мина разорвалась возле автобусной остановки, а другая - возле дома (дополнено)

"Около 19:40 российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Авдеевки. Одна мина разорвалась возле автобусной остановки по ул. Некрасова. Ранены трое жителей. Один из раненых - в тяжелом состоянии. Одна мина залетела во двор частного дома", - написал П.Жебривский.

По его словам, взрывом мины повреждены окна, стены и крыша дома.

Информация уточняется.

Напомним, 23 мая боевики из "Градов" обстреляли старую часть Авдеевки.