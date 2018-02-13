Бойовики не погодили заявку на відновлення мобільного зв'язку на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Оператор Vodafone подав заявки на проведення робіт для безперебійного надання послуг мобільного зв'язку на території Донецької і Луганської областей, наразі погодження від ОРДЛО не отримано. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій у Twitter, передає УНН.
“За координацією МТОТ, для безперебійного надання послуг мобільного зв’язку на території Донецької і Луганської областей і створення резервних каналів зв’язку, Vodafone подав заявки на безпечне виконання відновлювальних робіт на пошкоджених ділянках до СЦКК”, — сказано у повідомленні.
Як зазначається, станом на 13 лютого погодження від ОРДЛО не отримано.
Нагадаємо, в ОРДЛО продовжують блокувати проведення робіт для відновлення мобільного зв’язку.
За координацією МТОТ, для безперебійного надання послуг моб.зв'язку на терит. Дон. і Луг. обл і створення резервних каналів зв’язку,Vodafone подав заявки на безпечне виконання відновлювальних робіт на пошкоджених ділянках до СЦКК. Станом на 13.02 погодження від ОРДЛО не отримано.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 13 февраля 2018 г.